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عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في أميركا

منذ 23 ثانية
عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في أميركا

وطنا اليوم:لقي ما لا يقل عن 33 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات بعد أن اجتاحت أعاصير وعواصف مناطق واسعة وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما ذكره مسؤولون.
وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات أظهرت انهيار أسقف منازل وانقلاب شاحنات كبيرة، في حين حذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب مزيد من الأعاصير نهاية هذا الأسبوع.
وأكدت دوريات الطرق السريعة في ولاية ميزوري أن السلطات المحلية “تعمل بلا كلل لمساعدة المحتاجين وتقييم الأضرار”.
وقالت شرطة الولاية إن كثيرا من الأشجار وأعمدة كهرباء سقطت، إضافة إلى أضرار لحقت بالمباني السكنية والتجارية، مع تأثر بعض المناطق بشدة “بالأعاصير والعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد الكبيرة”.
وأفادت الشرطة بمصرع 6 أشخاص في مقاطعة واين بولاية ميزوري، و3 في مقاطعة أوزارك، حيث أُبلغ أيضا عن إصابات متعددة، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعتي بتلر وجيفرسون.
وإلى الجنوب في تكساس، أفادت السلطات المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية بوفاة 4 أشخاص في حوادث مرورية مرتبطة بعواصف رملية وحرائق أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق.
وفي ولاية أركنساس المجاورة، قال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وإن 29 آخرين أصيبوا جراء العاصفة.
ويتوقع هبوب مزيد من الأعاصير السبت في ولايات لويزيانا وأركنساس ومسيسيبي وتينيسي


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