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العماوي: تعديل النظام الداخلي يهدف لتغيير الأداء النيابي المتعارف عليه

منذ 34 ثانية
العماوي: تعديل النظام الداخلي يهدف لتغيير الأداء النيابي المتعارف عليه

وطنا اليوم:قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب جاء ليتواءم مع العمل الحزبي في المجلس.
وأضاف العماوي أن الأحزاب لا تستطيع تقديم برامجها إلا من خلال كتل وإعطائها الوقت الكافي لتقديم طروحاتها.
وبين العماوي أن تعديل النظام يهدف إلى تغيير الأداء النيابي المتعارف عليه ليكون العمل داخل القبة للتصويت والتشريع، مشيرا إلى أن الجلسات والمداخلات الطويلة للنواب تهدر وقت الحكومة وتعطلها عن أداء مهامها.
وأكد أن المداخلات النيابية المتعلقة بالقوانين سيكون طرحها بحسب النظام المعدل داخل اللجان النيابية بما هي مطبخ “للقرار التشريعي” وفق العماوي.
وتابع” العمل النيابي تحت قبة البرلمان سيكون للتصويت وعرض المخالفات المتعلقة بالتشريعات المعدلة وليس للمداخلات”.
وأشار إلى أن الانتهاء من إعداد التعديلات من خلال اللجنة المؤقتة لتعديل النظام سيكون خلال أسبوعين.
ولفت العماوي إلى أنه لا بد من شرح في النظام الداخلي يتماشى مع الممارسات والقرارات الحزبية كفصل نائب من حزبه وتبيان مصير النائب المفصول.
وشكّل المكتب الدائم في مجلس النواب لجنة مؤقتة، لتعديل النظام الداخلي للمجلس، وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات، ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي، ومالك الطهراوي.
وقال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.


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