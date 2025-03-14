بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة حتى الاثنين

14 مارس 2025
أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة حتى الاثنين

وطنا اليوم:ترتفع اليوم الجمعة، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس دافئًا في أغلب مناطق المملكة وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية قد تكون مثيرة للغبار.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11) درجة مئوية، ويكون الطقس دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
ويستمر الطقس الأحد، دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
كما يبقى الطقس الاثنين، دافئًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11، وفي مرتفعات الشراة 22 – 10، وفي مناطق البادية 26 – 12، وفي مناطق السهول 25 – 13، وفي الأغوار الشمالية 34 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 22، وفي البحر الميت 33 – 22، وفي خليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:17

الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي تهديد بقوة وحسم

19:19

إعلام إسرائيلي: نتنياهو قد يقرر اليوم شن عمليات محدودة في غزة #عاجل

18:38

الدفاع المدني يخمد حريق ثلاثة مستودعات لمستلزمات الأفراح في محافظة العاصمة 

17:23

الحنيفات: مشروع زراعة الشمندر السكري سيوفّر حوالي 5 آلاف فرصة عمل

16:40

الضريبة: شراء السلع بفواتير أصولية من نظام الفوترة ابتداءً من 1 نيسان

15:26

عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء

15:10

حماية المستهلك تشارك في الاحتفال في اليوم العالمي للمستهلك وتحت عنوان “التحول العادل 

14:15

جامعة فيلادلفيا تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة آسيا والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا

14:13

عبقريةُ الإعلاناتِ الدستوريةِ في اشلاءِ الكيانات العربية

14:10

وزارة العمل تبحث تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة مع ضمان تشغيل الأردنيين

13:40

التمييز” تقرر إلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار في هذه القضية

12:28

مشادة فردية فاعتداء على المصلين.. تفاصيل مشاجرة داخل مسجد في المقابلين

وفيات
كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025وفيات الثلاثاء 11-3-2025