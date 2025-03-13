بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المومني: سندعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين

13 مارس 2025
المومني: سندعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين

وطنا اليوم:قال وزير الإتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، إن الوزارة ستعزز دورها الإعلامي في دعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين والتخفيف من آثاره الصحية والاقتصادية المدمرة، وذلك عبر إعداد خطة وطنية للتوعية بمخاطره وأهمية مكافحته بجميع أشكاله.
جاء ذلك خلال لقاء المومني اليوم الخميس في الوزارة ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، حيث تم مناقشة نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ في الأردن الصادرة نهاية الشهر الماضي، وأهمية دور الإعلام في التوعية بمخاطر استخدام التبغ ومكافحته.
وأكد المومني أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على وضع خطة إعلامية شاملة لمكافحة التدخين، مشدداً على أهمية دور المؤسسات الإعلامية في التوعية بمخاطر التدخين والتوعية من مخاطره.
وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية الرسمية ستقوم بتسخير إمكانياتها للتوعية بمخاطر التدخين على الصحة، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة لمكافحة التبغ والتدخين في الأماكن العامة، وأهمية مراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية.
من جانبها، أكدت الراعبي أن الأردن يمتلك القوانين والاستراتيجيات اللازمة لمكافحة التدخين، إلا أنه يحتاج إلى دعم من جهات متعددة لتنفيذها.
وأشارت إلى أهمية دور الإعلام في التوعية حول مخاطر التدخين والرقابة على تطبيق القوانين، مبينة أن 80 بالمئة من الوفيات المسجلة في الأردن تعود للأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
وقالت الراعبي، إن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لدعم الخطة الوطنية لمكافحة التبغ في الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:48

اعتصام في برج ترامب للتضامن مع الطالب محمود خليل

20:42

الخرابشة: تزويد الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن ليس عقدا تجاريا

20:38

شاب أردني ثانٍ ينهي حياته خلال 24 ساعة

20:36

توجيهات ملكية وشراكات استراتيجية.. وقف ثريد يُحقق نقلة نوعية في العمل التطوعي لصناعة إرثٍ مستدام للأمن الغذائي

20:03

ذبحتونا تحذر من التوجيهي الجديد : الاصلاح الحقيقي يبدأ من رياض الأطفال

19:53

الجمعية الفلكية الأردنية : رؤية هلال شوال غير ممكنة في 29 رمضان

19:45

الخلايلة مديراً عاماً للضمان الاجتماعي بالتكليف

19:36

الأردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز

19:33

مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة

19:30

محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة

16:51

وزارة الشباب تتسلم استقالة 7 أعضاء من مجلس إدارة النادي الفيصلي

16:39

مراكز الخدمات الحكومية.. رضى شعبي وبيئة خدمية موحدة بسرعة وكفاءة

وفيات
وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025وفيات الثلاثاء 11-3-2025وفيات الاثنين 10-3-2025وفيات الأحد 9-3-2025