المومني: سندعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين

وطنا اليوم:قال وزير الإتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، إن الوزارة ستعزز دورها الإعلامي في دعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين والتخفيف من آثاره الصحية والاقتصادية المدمرة، وذلك عبر إعداد خطة وطنية للتوعية بمخاطره وأهمية مكافحته بجميع أشكاله.

جاء ذلك خلال لقاء المومني اليوم الخميس في الوزارة ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، حيث تم مناقشة نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ في الأردن الصادرة نهاية الشهر الماضي، وأهمية دور الإعلام في التوعية بمخاطر استخدام التبغ ومكافحته.

وأكد المومني أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على وضع خطة إعلامية شاملة لمكافحة التدخين، مشدداً على أهمية دور المؤسسات الإعلامية في التوعية بمخاطر التدخين والتوعية من مخاطره.

وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية الرسمية ستقوم بتسخير إمكانياتها للتوعية بمخاطر التدخين على الصحة، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة لمكافحة التبغ والتدخين في الأماكن العامة، وأهمية مراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية.

من جانبها، أكدت الراعبي أن الأردن يمتلك القوانين والاستراتيجيات اللازمة لمكافحة التدخين، إلا أنه يحتاج إلى دعم من جهات متعددة لتنفيذها.

وأشارت إلى أهمية دور الإعلام في التوعية حول مخاطر التدخين والرقابة على تطبيق القوانين، مبينة أن 80 بالمئة من الوفيات المسجلة في الأردن تعود للأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.

وقالت الراعبي، إن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لدعم الخطة الوطنية لمكافحة التبغ في الأردن.