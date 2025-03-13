استقالة فيصل قمحيه من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية الأردن

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة Beyon عن استقالة السيد فيصل قمحيه، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، ذراعها للاتصالات في الأردن، والذي سيختتم مهامه في نهاية أيار 2025، وذلك بعد مسيرة مشرفة عززت مكانة الشركة في سوق الاتصالات الأردني.

يأتي هذا القرار بعد 12 عاما من العطاء في مجموعة Beyon، تخللتها مناصب قيادية، شملت منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية. خلال فترة رئاسته التنفيذية، نفذت أمنية استراتيجيات نمو طموحة، شملت إطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا وحصولها على جائزة ” أسرع شبكة خلوية في الأردن”، مما عزز مكانتها كالشركة الأسرع نمواً في قطاع الاتصالات في الأردن.

وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة Beyon أندرو كفالسث عن تقديره لمساهمات فيصل قمحيه طوال هذه السنوات، قائلا: لقد كان لقيادة قمحيه تأثير كبير في دفع أمنية نحو تحقيق إنجازات عديده . ونحن فخورون بأن لدينا فريقا قويا مؤهلا لمواصلة المسيرة. وسنظل ملتزمين بتقديم الدعم الكامل لأمنية للحفاظ على ريادتها في السوق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.”

في تعليقه على هذه الخطوة، قال قمحيه: “كانت رحلتي في أمنية مليئة بالتحديات والإنجازات، وفخور بما تمكنا من تحقيقه معا. أشكر مجلس الإدارة على الدعم والثقة التي منحوني إياها في هذا الصدد. لقد كان قرار المغادرة صعبا، لكنه الوقت المناسب لخوض تحديات جديدة واستكشاف آفاق جديدة في مجالات ناشئة.”

وأضاف: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق أمنية الذي كان ملتزما ومخلصا للشركة. لقد كانوا القوة الدافعة وراء نتائجنا، وأنا ممتن للوقت الذي قضيته في العمل معهم.”

وتعرب مجموعة Beyon عن تقديرها للسيد فيصل قمحيه، وتتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية. وقد بدأت المجموعة بالفعل عملية اختيار خليفة له، لضمان انتقال سلس خلال الأشهر القليلة القادمة.