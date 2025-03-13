جيش الاحتلال يعتزم تولي عملية توزيع المساعدات في غزة

وطنا اليوم:قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الخميس، إنه سيتم إجراء تغيير جوهري في عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف زامير أن الجيش سيتولى بنفسه عملية توزيع المساعدات أو سيشرف عليها بشكل مباشر لضمان وصولها إلى مستحقيها.

كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن شركة أميركية ستتولى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإذا أخفقت في مهمتها سيقوم الجيش الإسرائيلي بذلك.

وتفاقمت أزمة الخبز نتيجة غلق معبر كرم أبو سالم جنوب غزة، مما أدى إلى محدودية إنتاج الخبز واضطرار الأهالي إلى الوقوف ساعات طويلة للحصول على ربطة خبز.