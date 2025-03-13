درس يكتب في حصانة المحامين

كتب جمال درس

بادىء ذي بدء أن خلق حصانة قوية للمحامي هو أمر أساسي لضمان ممارسته لمهنته بكل إستقلالية وحرية دون التعرض لضغوط أو تهديدات.

وهناك العديد من الآليات التي يمكن لنقابة المحامين إتباعها لتعزيز هذه الحصانة:

1. إقرار التشريعات المناسبة:

– العمل على تحديث القوانين المتعلقة بحماية المحامي أثناء ممارسة عمله.

– التعاون مع الجهات التشريعية لإصدار قوانين توفر حصانة قانونية واضحة وشاملة للمحامين أثناء أداء واجباتهم.

2. التعاون مع القضاء والجهات الحكومية:

– إنشاء قنوات تواصل فعّالة بين النقابة والقضاء لضمان احترام دور المحامي كطرف أساسي في تحقيق العدالة.

– توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأمنية والقضائية لحماية المحامين من أي تجاوز أو تعدٍ خلال عملهم.

3. الدفاع عن المحامين في الأزمات:

– إنشاء لجنة مختصة داخل النقابة للدفاع عن المحامين الذين يواجهون أي انتهاكات أو تهم تعسفية.

– تقديم الدعم القانوني والمساندة الفورية للمحامي في حال تعرضه لأي ضغوط أثناء ممارسة مهنته.

4. التوعية المجتمعية:

– إطلاق حملات توعوية عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لشرح أهمية دور المحامي في تحقيق العدالة وحماية المجتمع.

– نشر الوعي حول الحصانة باعتبارها أداة لحماية العدالة وليس امتيازًا شخصيًا للمحامي.

5. تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية:

– تقديم تدريبات للمحامين لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم المهنية والقانونية.

– إقامة ورش عمل تجمع بين المحامين والقضاة والجهات المختصة لتعزيز التفاهم المشترك حول دور المحامي وحصانته.

6. تعزيز دور النقابة:

– تفعيل دور النقابة في مراقبة الانتهاكات التي قد يتعرض لها المحامون والعمل على حلها بشكل سريع.

– إنشاء نظام شكاوى واضح يسمح للمحامين بالتواصل مع النقابة والإبلاغ عن أي مضايقات أو تجاوزات.

7. المساءلة وضمان الالتزام المهني:

– الحصانة لا تعني الإفلات من المساءلة، لذا يجب تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة من قِبل المحامين لضمان استخدام الحصانة بشكل مسؤول.

8. التمثيل القانوني والمحلي:

– السعي لتعزيز وجود المحامين في اللجان القانونية والاستشارية الوطنية للدفاع عن مصالحهم على نطاق أوسع.

– الضغط لحماية المحامين من أي قرارات قد تؤثر على استقلاليتهم المهنية.

وما تبقى لي من قول فأن الحصانة ليست مجرد درع لحماية المحامي، بل هي ضرورة لتعزيز دوره كجزء أساسي من منظومة العدالة. بتحقيق هذه الآليات، يمكن للنقابة أن توفر بيئة آمنة ومحفزة للمحامي للعمل بحرية واستقلالية، مما يسهم في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع