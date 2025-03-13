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المعونة : لا تقديم لدعم الخبز .. واحذروا روابط تهدف للاحتيال

13 مارس 2025
المعونة : لا تقديم لدعم الخبز .. واحذروا روابط تهدف للاحتيال

وطنا اليوم:أهاب صندوق المعونة الوطنية بعدم متابعة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ينتحل مستخدموها صفة الصندوق، وتهدف إلى الاحتيال المالي على المواطنين وتعرض بياناتهم الشخصية وهواتفهم الذكية إلى خطر الاختراق.
ورجا الصندوق من المواطنين عدم الضغط على الروابط الوهمية وعدم تحميل صور البيانات الشخصية وعدم إرسال أو تحويل أي مبالغ مالية بهدف التسجيل أو الحصول على المعونات أو دعم أو الانتفاع من خلال الصفحات الوهمية وعدم الضغط على أي روابط وهمية ترد كرسائل نصية أو موجودة ضمن منشورات على مثل تلك الصفحات والإبلاغ عنها.
ويؤكد صندوق المعونة الوطنية أنه لا يوجد أي تقديم لدعم الخبز، وأن التقديم للدعم النقدي الموحد مستمر وليس محدد بفترة زمنية من خلال مراجعة الوحدات الحكومية التابعة للصندوق أو من خلال الموقع الرسمي للصندوق من خلال الرابط : https://www.naf.gov.jo
والصفحة الرســــمية الخاصة بصندوق المعونة الوطنية على موقع الفيس بوك : https://www.facebook.com/naf.gov.jo

توتير : https://twitter.com/NAFGOV_JO


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