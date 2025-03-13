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إيران: لن نستسلم للتهديدات ولن نقبل الإملاءات

13 مارس 2025
إيران: لن نستسلم للتهديدات ولن نقبل الإملاءات

وطنا اليوم_قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن أي محاولة لإجبار بلاده على التوصل إلى اتفاق نووي جائر مع الولايات المتحدة سيكون مصيره الفشل.

وأضاف إيرواني أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن تقع على عاتق الأطراف التي انتهكت الاتفاق النووي، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018.

 

 

وأكد أن إيران لن تتفاوض تحت الضغط ولن تستسلم للتهديدات أو تقبل الإملاءات.

 

وأعرب مندوب إيران في الأمم المتحدة عن اعتراض بلاده الشديد على الجلسة “الاستفزازية وغير المبررة” لمجلس الأمن بشأن برنامجها النووي، مضيفاً أنه يعتقد أن هذه الإجراءات تشكل “سابقة خطيرة” تضعف مصداقية المجلس.

 

وأشار المندوب الإيراني إلى أن المواضيع المطروحة في جلسة مجلس الأمن كانت فنية، وتعد ضمن صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


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