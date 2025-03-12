مساد ينصف موظفي جامعة اليرموك ويحتسب مؤهلاتهم العلمية

وطنا اليوم-شكر وتقديرلعطوفة رئيس جامعة اليرموك أ. د. اسلام مساد

يسعد حملة المؤهلات العلمية في جامعة اليرموك

التقدم لعطوفة رئيس الجامعة الأكرم بخالص الشكر وعظيم التقدير لمنحه الكريمة المتعددة وآخرها، الزيادة السنوية للموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أعلى .

إن هذا القرار المبارك يعكس حرصكم الدائم على دعم الكوادر الإدارية وتشجيعها، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتطوير الجامعة ورفع منسوب الرضا الوظيفي لدى العاملين والتقدم الملموس في هذه الجامعة على جميع الصعد محليا وعالميا.

مرة أخرى نثمن لعطوفتكم هذه الإدارة الحكيمة التي تضعون فيها مصلحة الجامعة وموظفيها نصب أعينكم، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويقويكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لما فيه الخير والنجاح الدائم للجامعة ولشخصكم الطيب في أي موقع تحطون به على ساحة الوطن كقامة وطنية وعلمية وإدارية فذة كريمة أينما تحل وترحل .

دمتم ودام الأردن حرا عزيزا كريما منيعا في ظل جلالة الملك المفدى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عنهم

الدكتور معروف سليمان الربيع

جامعة اليرموك – استاذ الأدب المقارن /اداري