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أردني يحصل على أعلى علامات البورد الأمريكي

12 مارس 2025
أردني يحصل على أعلى علامات البورد الأمريكي

وطنا اليوم:حصل الدكتور سعد صائب الحسن خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على البورد الأمريكي مؤخرا بتفوق لافت وبمجموع ٢٧٥ نقطة ليكون من ضمن أعلى 1% من المتقدمين حول العالم.

وعادة تحصل الغالبية العظمى من المتقدمين على علامة تتراوح حول ٢٤٩ نقطة، ويشارك بالامتحان أكثر من ١٢٠ ألف طبيب سنويا.

يجدر الذكر أن البورد الأمريكي ٣٠٠ نقطة، وعلامة النجاح الأدنى هي ٢٠٩ نقاط، ومتوسط المعدل للأغلبية هو ٢٤٩ نقطة، وأي علامة تتجاوز ٢٧٠ نقطة تعد تفوقًا كبيرًا، ليس فقط للمتقدمين وإنما لجامعاتهم التي تخرجوا منها، لأن الكثير من طلبة الجامعات الأمريكية لا يستطيعون الوصول إلى هذا التحصيل.

ألف مبارك للدكتور سعد الحسن ومنها للأعلى.


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