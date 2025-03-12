ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل

وطنا اليوم:أوعز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال زيارة لمحافظة جرش، اليوم الأربعاء، بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل بعد أن تم إغلاقه نهاية العام الماضي بسبب أعمال الصيانة.

واطلع سموه، خلال اجتماع عقد في مركز صحي القادسية الأولي بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، على واقع الخدمات الصحية في المحافظة.

ولفت سمو ولي العهد إلى ضرورة رفد المراكز الصحية التي جرى تحويل مراجعي مركز صحي جرش إليها بالمزيد من الكوادر الطبية والإدارية.

بدوره، أشار الهواري إلى أن الوزارة ستبدأ بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان للسير بإجراءات طرح عطاء مشروع مركز صحي جرش الشامل، ليتم البدء بتنفيذ أعمال التأهيل والصيانة له في الفترة المقبلة.

وافتتح سموه مركز الخدمات الحكومي في محافظة جرش، الذي يقدم 124 خدمة تتبع لـ 26 جهة حكومية، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات.

واستمع سمو ولي العهد إلى شرح من أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، حول الخدمات التي يقدمها المركز الذي يعمل فيه 62 موظفا على ثلاث ورديات، بقدرة على إنجاز 400 – 600 معاملة يوميا.

وشملت زيارة سموه لجرش، الاطلاع على عمل مركزيّ جرش المتميز للمهارات الرقمية المتقدمة، وجيراسا المتميز لفنون الطهي، التابعين لمعهد جرش للتدريب المهني.

وقدم مدير المعهد المهندس محمد العتوم شرحا حول البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد والمراكز التابعة له.

ويقدم مركز جرش المتميز للمهارات الرقمية المتقدمة، حسب العتوم، برامج تدريبية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ولغات البرمجة المتقدمة، ويبلغ عدد المتدربين حاليا 20 شابا وشابة، سيتم زيادة العدد مع بداية الدورة التدريبية المقبلة التي ستبدأ في نيسان.

ولفت العتوم إلى أن مركز جيراسا المتميز لفنون الطهي يدرب حاليا 40 شخصا، مشيرا إلى أن هذا المجال التدريبي سجل أعلى معدلات توظيف بين برامج المعهد في المحافظة.

ورافق سموه، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني خالد البكار، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لفنون الطهي الدكتور وجيه عويس.