الأردنية تحقق قفزة نوعية في تصنيف QS للتخصصات

وطنا اليوم:واصلت الجامعة الأردنية تعزيزَ حضورها الأكاديميّ العالميّ بتحقيقها تقدّمًا بارزًا في تصنيف QS العالميّ للتخصّصات لعام 2025، أحد أكثر التصنيفات تأثيرًا في تقييم البرامج الأكاديميّة على مستوى العالم، والصادر سنويًّا عن مؤسّسة “كيو إس” البريطانيّة.

وتمكّنت الجامعة من دخول التصنيف في 25 تخصّصًا دقيقًا، بزيادة ستة تخصّصات عن العام الماضي، إلى جانب تحسّن ترتيب 16 تخصّصًا مصنّفًا سابقًا، وتحسّن ترتيب جميع المجالات العلميّة الخمسة المصنّفة، ممّا يعكس تطوّرَ جودة برامجها الأكاديميّة والبحثيّة.

وأظهرت نتائج التصنيف تحقيقَ الجامعة مراكزَ غيرَ مسبوقة في تخصّصات مثل الطب، التمريض، الصيدلة، علوم الحاسوب ونظم المعلومات، التخصّصات الهندسيّة، الرياضيّات، السياحة، التعليم، علم المكتبات والمعلومات، والأعمال واللغات، ممّا يعكس تميّزَها الأكاديميَّ وريادتَها الإقليميّة في هذه المجالات.

وعلى مستوى المجالات العلميّة المصنّفة عالميًّا، حقّقت الجامعة تقدّمًا ملموسًا، حيث ارتقت الهندسة والتكنولوجيا إلى المرتبة 150 عالميًّا مقارنةً بالمركز 253 في عام 2024، كما قفزت العلوم الاجتماعيّة وعلوم الإدارة إلى المرتبة 155 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة 227 العام الماضي. أمّا في مجال الآداب والعلوم الإنسانيّة، فقد تقدّمت الجامعة إلى المركز 190 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة 347، بينما شهد مجال علوم الحياة والطب تحسّنًا بوصوله إلى المرتبة 284 بعد أن كان ضمن الفئة 401-450، كما صعدت العلوم الطبيعيّة إلى الفئة 401-450 عالميًّا بعد أن كانت ضمن الفئة 501-550.

وتمكّنت الجامعة من تحقيق إنجازات نوعيّة في تصنيف التخصّصات الأكاديميّة، حيث جاء أحدُ برامجها ضمن أفضل 50 جامعةً في العالم، وأربعةُ تخصّصات ضمن قائمة أفضل 100، وتسعةُ تخصّصات ضمن أفضل 200، و17 تخصّصًا ضمن أفضل 300، و19 تخصّصًا ضمن أفضل 400، و23 تخصّصًا ضمن أفضل 500 جامعة عالميًّا.

وفي تخصّصات الآداب والعلوم الإنسانيّة، صُنّفت الجامعة في المرتبة 217 عالميًّا في تخصّص اللغويّات، و231 في اللغة الإنجليزيّة، و289 في تخصّص اللغات الحديثة.

أمّا في مجال العلوم الاجتماعيّة وعلوم الإدارة، فقد حقّقت الأردنيّة مراكزَ متقدّمةً، حيث جاءت في المرتبة 83 عالميًّا في علم المكتبات والمعلومات، بينما حلّت في المرتبة 119 في تخصّص السياحة، و147 في تخصّص التعليم، كما دخل تخصّصُا الدراسات التنمويّة محققًا المرتبة 147 والحقوق محققًا المرتبة 367 التصنيفَ للمرّة الأولى.

أمّا في تخصّصات الأعمال، فقد صُنّفت الجامعةُ في المرتبة 185 في المحاسبة والتمويل والمرتبة 234 في تخصّص الأعمال والإدارة والمرتبة 505 في مجال الاقتصاد.

وفي المجال الهندسيّ والتكنولوجيّ، حقّقت الجامعة إنجازاتٍ مهمّةً، حيث ارتقى تخصّصُ علوم الحاسوب ونظم المعلومات إلى المرتبة 100 عالميًّا بعد أن كان في المرتبة 149 العام الماضي، كما جاءت الهندسة المدنيّة في المرتبة 229 والهندسة الكهربائيّة والإلكترونيّة في المرتبة 232، بينما ارتفعت الهندسة الميكانيكيّة والتصنيع إلى المرتبة 291، فيما دخلت الهندسة الكيميائيّة التصنيفَ في المرتبة 398 عالميًّا.

وفي مجال علوم الحياة والطب، عزّزتِ الجامعةُ الأردنيّةُ مكانتَها العالميّةَ بحصولها على المرتبة 47 في تخصّص التمريض، متقدّمةً من الفئة 51-100 في 2024، بينما جاءَ تخصّصُ الصيدلة وعلم الأدوية في المرتبة 100 عالميًّا. وتقدّم الطبُّ البشريُّ للمرتبة 285 عالميًّا، فيما تقدّمت العلوم الحياتيّة في التصنيف للمرتبة 481، كما صُنّف تخصّصُ الزراعة في المرتبة 429 عالميًّا.

وفي مجال العلوم الطبيعيّة، قفز تخصّصُ الرياضيّات إلى المرتبة 119 عالميًّا بعد أن كان ضمن الفئة 201-250 العام الماضي، كما تحسّن ترتيبُ تخصّص الكيمياء ليصبحَ في المرتبة 439. ولأوّل مرّة دخل تخصّصا علوم البيئة والفيزياء التصنيف العالميّ، حيث جاء الأوّل في المرتبة 500 عالميًّا، والثاني في المرتبة 601 عالميًّا.

وأعرب رئيسُ الجامعة الأردنيّة، الدكتور نذير عبيدات، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامَ الجامعة بتنفيذِ رؤيتها الاستراتيجيّة في التميّز الأكاديميّ والبحثيّ، وتعزيزِ مكانتها على الساحة الدوليّة، مؤكّدًا أنّ هذا التقدّمَ في التصنيف ما هو إلا ثمرةٌ للجهود الدؤوبة التي تبذلها الجامعةُ في تطويرِ برامجها التعليميّة، وتشجيعِ البحث العلميّ والابتكار، وتهيئةِ بيئة أكاديميّة داعمة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

ويعتمد تصنيفُ QS العالميّ للتخصّصات على خمسةِ معاييرَ رئيسيّةٍ، تشمل السمعةَ الأكاديميّةَ، والسمعةَ البحثيّةَ لأعضاء هيئة التدريس، والسمعةَ التوظيفيّةَ للخريجين، ومعدلَ الاستشهاد لكلّ بحث منشور عالميًّا في التخصّص، والتعاونَ البحثيَّ العالميَّ ومعاملَ الاستشهاد العلميّ (H-index). ويعكس هذا الإنجازُ استمرارَ الجامعة الأردنيّة في ترسيخ مكانتها بكونها واحدةً من أبرز المؤسّسات الأكاديميّة في المنطقة والعالم، من خلال تعزيزِ تنافسيّتها الدوليّة، وتركيزِها على التميّز في البحث العلميّ والتعليم والتطوير المستدام