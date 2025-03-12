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عبارة سجن الجندويل تثير جلسة النواب والمجلس يشطبها

12 مارس 2025
عبارة سجن الجندويل تثير جلسة النواب والمجلس يشطبها

وطنا اليوم:تسبب حديث النائب راكين ابو هنية في نهاية مداخلتها وأسئلتها بجلسة اليوم الاربعاء، باحداث جلبة وصراخ تحت القبة.
وقالت ابو هنية، اننا في الاردن لا نحتمل الكوارث ولا نتعاطى معها بسهولة ولا نراها امرا عاديا ، حيث سردت جملة من العناوين التي أثارت الرأي العام مثل “حادثة غرق طلاب خلال رحلة في منطقة البحر الميت قبل سنوات، وكذلك كارثة مستشفى السلط ودار المسنين وحرق الطالب في مدرسة بالرصيفة، وكما يؤرقنا وجود 22 الف طالب جامعي لم يكملوا فصلهم الدراسي بسبب المنح والقروض التي لم تشملهم، وكما يقض مضاجعنا عشرات الشباب في سجن الجندويل “، مشيرة الى ان الانسان الاردني وكرامته اغلى ما نملك فعلا وقولا وشعورا”.
وبعد ذلك اعترض عدد من النواب فيما جاء على لسان النائب ابو هنية ، ليرد رئيس المجلس احمد الصفدي بالتصويت على مقترح شطب كلمة “سجن الجندويل ” من محضر الجلسة قائلا : ليس لدينا في منطقة الجندويل سجن”.


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