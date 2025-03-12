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استقالة رئيس النادي الفيصلي و3 من الأعضاء

12 مارس 2025
استقالة رئيس النادي الفيصلي و3 من الأعضاء

وطنا اليوم:قدم رئيس النادي الفيصلي المهندس نضال الحديد ونائبه احمد وريكات وعضو مجلس الإدارة الدكتور زياد الحجاج وامين الصندوق فراس حياصات استقالتهم رسميا لوزارة الشباب، تمهيدا لتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير أعمال النادي حتى إجراء الانتخابات في النصف الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويبقى تشكيل اللجنة المؤقتة مسؤولية وزير الشباب، الذي يملك القرار النهائي في اختيار أعضائها ورئيسها.


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