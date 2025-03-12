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أبو السعود: حصة الأردني من المياه ستنخفض للنصف دون الناقل الوطني

12 مارس 2025
أبو السعود: حصة الأردني من المياه ستنخفض للنصف دون الناقل الوطني

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن حصة الفرد من المياه في الأردن تبلغ حاليا 61 مترا مكعبا سنويا وستنخفض إلى 30 مترا في حال لم يتم تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.
وأضاف السعود في معرض رده على سؤال وجهته النائب نور أبو غوش، خلال جلسة النواب، الأربعاء، أن مشروع الناقل الوطني حال اكتماله، سيرفع حصة الفرد من المياه إلى 90 مترا مكعبا.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذا الرقم أيضا، يعتمد على تخفيض فاقد المياه سنويا، مؤكدا أن الناقل الوطني وبرنامج الفاقد المائي سيؤديان إلى تقليص الفاقد إلى 2% من استهلاك المواطن الأردني، إذا تم تنفيذ الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أهمية معالجة مشكلة الفاقد المائي التي تؤثر بشكل مباشر على حصة المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز استدامة الموارد المائية لضمان توفير مياه شرب آمنة لجميع الأردنيين.
وأكد على أن الأردن يعد من أفقر الدول في العالم من حيث الموارد المائية، لكن بنفس الوقت “افتح حنيفتك بأي وقت بنزل مي “.
واضاف إنّ المياه السطحية غير متوفرة بشكل كافٍ في الأردن، وبالتالي تعتمد الدولة بشكل رئيسي على المياه الجوفية لتلبية احتياجات المواطنين.
من جهته حولت النائبة نور أبو غوش السؤال إلى استجواب حول المصادر الجوفية والسطحية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير المياه.


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