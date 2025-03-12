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مصادر ترجح مشاركة الشرع في قمة المانحين في بروكسل

12 مارس 2025
مصادر ترجح مشاركة الشرع في قمة المانحين في بروكسل

وطنا اليوم:رجح مصدر سوري ودبلوماسيان الأربعاء أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع، في قمة دولية سنوية للمانحين لسوريا والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 آذار/ مارس.
وستكون هذه أول زيارة للشرع إلى أوروبا منذ توليه رئاسة سوريا.
ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى “حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل”.


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