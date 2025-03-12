مصادر ترجح مشاركة الشرع في قمة المانحين في بروكسل

وطنا اليوم:رجح مصدر سوري ودبلوماسيان الأربعاء أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع، في قمة دولية سنوية للمانحين لسوريا والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 آذار/ مارس.

وستكون هذه أول زيارة للشرع إلى أوروبا منذ توليه رئاسة سوريا.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى “حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل”.