وطنا اليوم:رجح مصدر سوري ودبلوماسيان الأربعاء أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع، في قمة دولية سنوية للمانحين لسوريا والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 آذار/ مارس.
وستكون هذه أول زيارة للشرع إلى أوروبا منذ توليه رئاسة سوريا.
ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى “حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل”.
مصادر ترجح مشاركة الشرع في قمة المانحين في بروكسل
وطنا اليوم:رجح مصدر سوري ودبلوماسيان الأربعاء أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع، في قمة دولية سنوية للمانحين لسوريا والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 آذار/ مارس.