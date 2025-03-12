وزارة الطاقة : الأردن سيخاطب العراق لتجديد مذكرة توريد النفط

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنها ستخاطب الجهات العراقية، لتجديد مذكرة تفاهم توريد النفط العراقي للمملكة، والتي تنتهي بتاريخ 26 حزيران 2025.

وأضافت الوزارة ، أن مذكرة توريد النفط الخام الموقعة بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، سارية المفعول حتى شهر حزيران، مشيرة إلى أنه “سيتم قبل هذا التاريخ بفترة مناسبة مخاطبة الجانب العراقي لتجديد الاتفاقية”.

وبينت الوزارة أن واردات الأردن من النفط الخام العراقي خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط الماضي، (688644.611) برميلا.

وبلغت واردات الأردن من النفط الخام العراقي منذ تمديد الاتفاقية من شهر تموز/2024 وحتى تاريخ 28 شباط 2025 حوالي (2,154,554.05) برميل.

يشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم الحالية، يزود العراق الأردن بما لا يزيد عن 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا (16) دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، علما بأن هذه الكمية تشكل قرابة 10% من احتياجات المملكة من النفط الخام.