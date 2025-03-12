بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

وزارة الطاقة : الأردن سيخاطب العراق لتجديد مذكرة توريد النفط

12 مارس 2025
وزارة الطاقة : الأردن سيخاطب العراق لتجديد مذكرة توريد النفط

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنها ستخاطب الجهات العراقية، لتجديد مذكرة تفاهم توريد النفط العراقي للمملكة، والتي تنتهي بتاريخ 26 حزيران 2025.
وأضافت الوزارة ، أن مذكرة توريد النفط الخام الموقعة بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، سارية المفعول حتى شهر حزيران، مشيرة إلى أنه “سيتم قبل هذا التاريخ بفترة مناسبة مخاطبة الجانب العراقي لتجديد الاتفاقية”.
وبينت الوزارة أن واردات الأردن من النفط الخام العراقي خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط الماضي، (688644.611) برميلا.
وبلغت واردات الأردن من النفط الخام العراقي منذ تمديد الاتفاقية من شهر تموز/2024 وحتى تاريخ 28 شباط 2025 حوالي (2,154,554.05) برميل.
يشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم الحالية، يزود العراق الأردن بما لا يزيد عن 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا (16) دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، علما بأن هذه الكمية تشكل قرابة 10% من احتياجات المملكة من النفط الخام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:48

اعتصام في برج ترامب للتضامن مع الطالب محمود خليل

20:42

الخرابشة: تزويد الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن ليس عقدا تجاريا

20:38

شاب أردني ثانٍ ينهي حياته خلال 24 ساعة

20:36

توجيهات ملكية وشراكات استراتيجية.. وقف ثريد يُحقق نقلة نوعية في العمل التطوعي لصناعة إرثٍ مستدام للأمن الغذائي

20:03

ذبحتونا تحذر من التوجيهي الجديد : الاصلاح الحقيقي يبدأ من رياض الأطفال

19:53

الجمعية الفلكية الأردنية : رؤية هلال شوال غير ممكنة في 29 رمضان

19:45

الخلايلة مديراً عاماً للضمان الاجتماعي بالتكليف

19:40

المومني: سندعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين

19:36

الأردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز

19:33

مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة

19:30

محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة

16:51

وزارة الشباب تتسلم استقالة 7 أعضاء من مجلس إدارة النادي الفيصلي

وفيات
وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025وفيات الثلاثاء 11-3-2025وفيات الاثنين 10-3-2025وفيات الأحد 9-3-2025