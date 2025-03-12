أورنج الأردن تفوز بشهادة “Tier III Design” المرموقة عالمياً في مجال تصميم مراكز البيانات

وطنا اليوم:حققت شركة أورنج الأردن إنجازاً جديداً يعكس ريادتها في مجال مراكز البيانات، حيث حصل مركز بيانات هاشم التابع للشركة والواقع في المدينة الطبية على شهادة “Tier III Design” الدولية التي تُمنح من معهد أبتايم “Uptime Institute” الأمريكي المتخصص في تقييم مراكز البيانات والمعلومات العالمية. وتعد هذه الشهادة واحدة من أبرز الشهادات المرموقة على المستوى الدولي في تصميم وتشغيل مراكز البيانات.

يأتي هذا الإنجاز استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها أورنج الأردن في مجال تصميم مراكز البيانات، حيث سبق لمركز بيانات مرج الحمام التابع للشركة الحصول على الشهادة نفسها، مما يبرز التزامها بمعايير الجودة والتميّز العالمية.

تم تصميم مركزَي بيانات هاشم ومرج الحمام وفق أعلى المقاييس الدولية، باستخدام أحدث تقنيات الابتكار في مراكز البيانات، التي توفر مجموعة شاملة من الخدمات تشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت والشبكات، إلى جانب خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية. ويؤكد حصول مركز بيانات هاشم على شهادة Tier III الالتزام بتطبيق أفضل معايير الاستدامة التشغيلية وإدارة المخاطر، لضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة تدعم مختلف المجالات.

وأكدت أورنج الأردن أن حصول مركز بيانات هاشم على شهادة Tier III للتصميم الهندسي المستدام يمثّل إنجازاً هاماً في مسيرتها نحو تمكين التحوّل الرقميّ في المملكة. وأوضحت الشركة أنها تتخطى مفهوم البنية التحتية التقليدية نحو تأسيس منظومة رقمية متكاملة تحفز النمو الاقتصادي وتخدم مختلف القطاعات كالمالية والرعاية الصحية والإعلام والتجارة الإلكترونية والتعليم والقطاع الحكومي، وشدّدت على التزامها الراسخ بتقديم خدمات استثنائية تتجاوز توقعات زبائنها، مع ضمان أعلى معايير إدارة المخاطر والموثوقية واستمرارية الخدمة والكفاءة التشغيلية.

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