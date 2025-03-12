وطنا اليوم:سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة :

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

نص السؤال

1. ما هي الإجراءات المتبعة لدى الحكومة في محاسبة أصحاب الإعلانات المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أماكن تواجدهم ورخص المهن وجودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات المعلن عنها.

2. كيف تتعامل الحكومة مع هذا الكم الهائل من الإعلانات بحيث لا يوجد لها مكان محدد للمراجعة أو التبديل بالإضافة لاختفاء هذه الإعلانات بعد مدة بسيطة.

واقبلوا فائق الاحترام النائب المهندس عدنان مشوقه