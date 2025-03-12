بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

الإعلانات المتنوعة على وسائل التواصل

12 مارس 2025
الإعلانات المتنوعة على وسائل التواصل

وطنا اليوم:سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. ما هي الإجراءات المتبعة لدى الحكومة في محاسبة أصحاب الإعلانات المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أماكن تواجدهم ورخص المهن وجودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات المعلن عنها.
2. كيف تتعامل الحكومة مع هذا الكم الهائل من الإعلانات بحيث لا يوجد لها مكان محدد للمراجعة أو التبديل بالإضافة لاختفاء هذه الإعلانات بعد مدة بسيطة.
واقبلوا فائق الاحترام النائب المهندس عدنان مشوقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:48

اعتصام في برج ترامب للتضامن مع الطالب محمود خليل

20:42

الخرابشة: تزويد الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن ليس عقدا تجاريا

20:38

شاب أردني ثانٍ ينهي حياته خلال 24 ساعة

20:36

توجيهات ملكية وشراكات استراتيجية.. وقف ثريد يُحقق نقلة نوعية في العمل التطوعي لصناعة إرثٍ مستدام للأمن الغذائي

20:03

ذبحتونا تحذر من التوجيهي الجديد : الاصلاح الحقيقي يبدأ من رياض الأطفال

19:53

الجمعية الفلكية الأردنية : رؤية هلال شوال غير ممكنة في 29 رمضان

19:45

الخلايلة مديراً عاماً للضمان الاجتماعي بالتكليف

19:40

المومني: سندعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين

19:36

الأردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز

19:33

مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة

19:30

محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة

16:51

وزارة الشباب تتسلم استقالة 7 أعضاء من مجلس إدارة النادي الفيصلي

وفيات
وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025وفيات الثلاثاء 11-3-2025وفيات الاثنين 10-3-2025وفيات الأحد 9-3-2025