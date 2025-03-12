الجراح يعتذر من القباعي ويغادر مجلس النواب

وطنا اليوم:قدم النائب محمد الجراح اعتذاره لمجلس النواب وزميله النائب قاسم القباعي، على إثر المشاجرة التي اندلعت بينهما يوم أمس الثلاثاء.

وقرر الجراح الذي قرأ اعتذاره من ورقة اعدها له نواب دخلوا في وساطة بين النائبين، ترك الجلسة والمغادرة إلى حين اتخاذ مجلس النواب قراره بشأنه.

من جهته قال النائب قاسم القباعي، إنه قرر الاكتفاء بالاجراءات التي سيتخذها مجلس النواب بحق النائب الجراح، إكراما منه للزملاء النواب الذين حضروا إلى منزله في جاهة أمس الثلاثاء.