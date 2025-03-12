اعتماد عمان الأهلية مركزًا للأمن السيبراني لاتحاد الجامعات العربية

وطنا اليوم:حصل مركز الأمن السيبراني في كلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الأهلية على الاعتماد الرسمي كمركز استضافة لمركز الأمن السيبراني التابع لاتحاد الجامعات العربية، وذلك بعد تحقيقه جميع المتطلبات اللازمة.

ويعد هذا الإنجاز خطوة هامة تعكس الدور الريادي للجامعة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، بالإضافة إلى المساهمة في حماية الفضاء الإلكتروني في الأردن والمنطقة العربية، كما يشكل هذا الاعتماد دعمًا قويًا للبحث العلمي والتدريب المتخصص، ويعزز التعاون بين الجامعات العربية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، صرح رئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، قائلاً: إن اعتماد مركز الأمن السيبراني في جامعتنا كمركز رسمي لاستضافة مركز الأمن السيبراني التابع لاتحاد الجامعات العربية يعد إنجازًا كبيرًا، ويأتي في إطار التزامنا المستمر بتطوير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة في مجال الأمن السيبراني.

كما يأتي هذا الاعتماد انسجامًا مع رؤية جلالة الملك المعظم وولي عهده الأمين في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال الأمن السيبراني.