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كابيتال بنك يفوز بجائزة “التميز في تطبيق البيانات والذكاء الاصطناعي” في قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 2025

منذ 36 ثانية
كابيتال بنك يفوز بجائزة “التميز في تطبيق البيانات والذكاء الاصطناعي” في قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 2025

وطنا اليوم-أُعلن مؤخراً عن فوز كابيتال بنك بجائزة “التميز في تطبيق البيانات والذكاء الاصطناعي”، وذلك خلال الدورة التاسعة لقمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات 2025 التي أقيمت في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً لالتزام كابيتال بنك بتسخير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدفع الابتكار في القطاع المصرفي، كما تعكس الاستثمار الاستراتيجي للبنك في التقنيات الحديثة بهدف تعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقد تم تكريم البنك لتفوقه في تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما في ذلك التحليلات التنبؤية، والأتمتة الذكية، وتقديم تجارب مصرفية مخصصة تلبي احتياجات العملاء.

وفي تعليقها على هذه الإنجاز، قالت رئيس دائرة العمليات في مجموعة كابيتال بنك، ليندا ترزي: “يعد هذا التكريم شهادة على التزامنا بالابتكار والتميز في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات، في ظل المشهد المالي المتطور اليوم، حيث لا يقتصر تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي على التكنولوجيا فحسب، بل يتعدى ذلك لخلق تجارب مصرفية أكثر ذكاءً، وسلاسة، وأماناً لعملائنا.”

وأعربت ترزي عن فخرها بهذا الإنجاز المتميز، مشيدة بجهود فريق البنك الذي وضع تفانيه وخبرته كمعايير جديدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي، قائلة: “إن قدرتهم على تجاوز التحديات وتقديم حلول مؤثرة أمر ملهم حقاً. هذه الجائزة مستحقة، وأهنئ فريق كابيتال بنك بأكمله على هذا الإنجاز المتميز. كما أننا نتطلع إلى مواصلة رحلتنا نحو مستقبل مصرفي أكثر ذكاءً يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبيانات في كابيتال بنك، بهاء عورتاني: “يشرفنا الحصول على جائزة “التميز في تطبيق البيانات والذكاء الاصطناعي”، التي تؤكد التزامنا بتسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات لإحداث ثورة في القطاع المصرفي. في كابيتال بنك، نعمل باستمرار على تعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع ضمان الامتثال التنظيمي. هذا الإنجاز هو شهادة على تميز فريقنا، الذي يعمل بلا كلل لدفع حدود الابتكار في الذكاء الاصطناعي. وبينما نمضي قدماً، سنركز على توسيع نطاق حلولنا الذكية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة، لإعادة تعريف مستقبل الخدمات المصرفية الذكية “


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