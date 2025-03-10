إنقاذ شخص كاد أن يفقد حياته بعد بلع لسانه في الشارع

وطنا اليوم:أسهمت يقظة أحد مسعفي الدفاع المدني في إنقاذ حياة شخص تعرض لغيبوبة في الشارع العام من خلال توجيه مواطن عبر الهاتف لكيفية إجراء الإسعافات الأولية للحالة المرضية لحين وصول سيارة الإسعاف.

وحول ذلك، بين ضابط إعلام الدفاع المدني أن طواقم الإسعاف المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان استجابت لبلاغ حول تعرض أحد المواطنين لغيبوبة بالشارع العام.

وأضاف أن أحد المسعفين المتواجدين داخل سيارة الإسعاف المتجهة للموقع تواصل مع المبلغ (المتصل) وكان قريباً من الحالة وقام بتوجيهه عبر الهاتف حول كيفية إجراء الإسعافات الأولية للمريض لحين وصول طواقم الإسعاف التي تمكنت من الوصول إلى المكان خلال (4) دقائق، مشيراً إلى أنه تم الاشتباه بوجود حالة (بلع لسان) وهي من الحوادث الخطيرة التي يجب التعامل معها بشكل فوري، وبالشكل الصحيح.

ونوه إلى أنه وحال وصول طواقم الإسعاف إلى المكان استكملت الإسعافات الأولية، وتأكد المسعفين من فتح مجرى التنفس للمريض الذي عادت له العلامات الحيوية ورفض النقل إلى المستشفى.