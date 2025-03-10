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الأردن يدين إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة

منذ 17 ثانية
الأردن يدين إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن قطاع غزة؛ والذي يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن قرار الحكومة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة يُعدّ إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وخصوصًا مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ ما يشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدّد بتفجّر الأوضاع مجددًا في غزة.
‏ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.


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