أمنية تطلق خدمة تحليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي لمراكز خدمة العملاء في الملتقى الدولي للهواتف المتنقلة

وطنا اليوم:أطلقت شركة أمنية، التابعة لمجموعة Beyon البحرينة، في الملتقى الدولي للهواتف المتنقلة (Mobile World Congress 2025) خدمة تحليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي الخاصة بمراكز خدمة العملاء بالتعاون مع شركة جلوبيتل الرائدة في مجال توفير حلول الاتصالات ومراكز الاتصال وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المراكز لعملائها.

وتستخدم أمنية في هذه الخدمة المتطوّرة السحابية، حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة من جلوبيتل لتوفير رؤى معمقة حول عمليات مركز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، من خلال تحليل تفاعلات المكالمات بدقة، للحصول على فهم شامل لأداء موظفي المركز ومستويات رضا عملاء هذه الشركات.

وتأتي هذه الخدمة، في إطار جهود أمنية في تحسين تجربة عملائها في قطاع الأعمال، من خلال تبني أحدث التقنيات في عالم الاتصالات، ومساعدة العملاء على رفع كفاءة الأداء وتحسين العمليات.

وقال إياد جبر، رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية :”في أمنية، ندرك تماماً أن تقديم خدمة عملاء استثنائية أمر حيوي لتشكيل وتعزيز سمعة العلامة التجارية للشركات، حيث جاء تقديمنا لخدمة تحليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي، لتحسين عمليات مركز خدمة العملاء بفعالية، وتعزيز جودة الخدمة، واتخاذ قرارات تجارية مدروسة”.

وأضاف أننا نحرص في أمنية على تقديم قيمة مضافة لعملائنا، وتحسين تجربتهم مع خدماتنا، سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال، وبما يتماشى مع استراتيجيتنا في تعزيز عمليات التحوّل الرقمي في الأردن، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات في المملكة.

وعلق فادي قطيشات الرئيس التنفيذي في شركة جلوبيتل نيتورك على هذا التعاون: “نحن في شركة جلوبيتيل سعداء للغاية بالشراكة مع شركة أمنية لتقديم حلول تحليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي لمراكز خدمة العملاء في السوق المحلي. يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية هامة في شراكتنا مع شركة أمنية وسعينا الدائم لتقديم حلول متطورة تساهم في رفع كفاءة مراكز خدمة العملاء وتحسين تجربة المستخدم.”

وخدمة تحليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي هي خدمة متطورة تعمل على تحليل المكالمات، من خلال تفصيل كل مكالمة لتقديم تقارير مفصلة حول ما حدث خلال المحادثة، وتقييم الموظفين، عبر متابعة أداء كل موظف باستخدام مقاييس محددة وتعليقات تفصيلية، وتوفير لوحة تحكم لهؤلاء الموظفين تتميّز بكونها بسيطة وسهلة الاستخدام لعرض أداء مركز خدمة العملاء بشكل عام، فضلا عن تحديد مؤشرات أداء جديدة، لا تكشفها الطرق التقليدية، والمساعدة في تحديد المشكلات الشائعة التي يواجهها العملاء، فضلا عن استخدام الذكاء الاصطناعي لقياس مدى رضا العملاء بناءً على نبراتهم وتعليقاتهم.