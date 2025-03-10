الجغبير يشيد بحرص الاستهلاكية العسكرية على تعزيز تواجد الصناعات الوطنية في اسواقها

وطنا اليوم:اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الاهمية الكبيرة لاسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في استيعاب المنتجات الوطنية، وذلك للدور الهام الذي تقوم به فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي في المملكة، وللاقبال الكبير الذي تشهده اسواقها من جميع المواطنين، عسكريين ومدنيين، موضحا ان القطاع الصناعي يتطلع الى مزيد من التعاون مع المؤسسة بما يسهم في زيادة تواجد المنتجات الوطنية في اسواقها.

وقال المهندس الجغبير خلال جولة في السوق الرئيسي للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منطقة طارق، الأحد، بمشاركة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد، ان غرف الصناعة تثمّن تعاون مدير وادارة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في حل المعيقات التي تواجه دخول المنتجات الاردنية الى اسواق المؤسسة ، وكذلك حرص المؤسسة على استقطاب الشركات الصناعية الوطنية لضمان تواجد منتجاتها في اسواقها.

وأشاد الجغبير بالمستوى المتميز الذي وصلته اسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وحرص ادارتها على تطوير خدماتها وتنويع منتجاتها وتقديمها العروض المميزة، مما جعل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المقصد الاول للتسوق لدى المواطنين الأردنيين.

من جهته اكد العميد الحديد حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، مبينا ان الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتحتل منتجاتها حيزا كبيرا من اسواق المؤسسة التي تبلغ (103) أسواق بالاضافة الى سوقين متنقلين في المناطق النائية، تقوم بتشغيل حوالي (6) الاف موظف وموظفة.

واوضح الحديد ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، من خلال توفيرها المستلزمات الضرورية لهم بأسعار مناسبة في اسواقها المنتشرة بجميع المحافظات، مبديا استعداد المؤسسة لبحث اي معيقات تواجه الصناعيين الأردنيين في دخول اسواقها، كما انها قامت بتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال اصدار بطاقات تمنح حامليها من العسكريين والمتقاعدين العسكريين ومن مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خصومات خاصة على فواتيرهم من المؤسسة