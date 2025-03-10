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بنك الإسكان يعزّز تواجده في موقعه الجديد في العبدلي مول

منذ دقيقتان
بنك الإسكان يعزّز تواجده في موقعه الجديد في العبدلي مول

وطنا اليوم:ضمن استراتيجية بنك الإسكان نحو تعزيز تواجده في المناطق الحيوية والأسواق التجارية، أعلن البنك عن افتتاح موقعه الجديد في العبدلي مول، حيث تم الافتتاح برعاية الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، وحضور ممثلين عن الإدارة العليا وعدد من الموظفين.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجيته التي تستهدف الوصول إلى العملاء أينما وجدوا، وإلى تقديم خدمات ومنتجات البنك المصرفية المتنوعة لمختلف الشرائح وبما يلبي احتياجاتهم ويحقق توقعاتهم.
هذا وقد أطلق البنك خطة متكاملة لتجديد فروعه ومكاتبه العاملة بحلة جديدة تتميز بأحدث التصاميم العصرية والتكنولوجيا الرقمية، انطلاقاً من حرص البنك الدائم على تقديم الأفضل لعملائه بما يتناسب مع إرثه العريق لأكثر من خمسين عاماً.
ومع افتتاح الموقع الجديد في العبدلي مول، أصبح لدى البنك (104) فرعاً ومكتباً موزعة في جميع محافظات المملكة، مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة، وبتصاميم داخلية عصرية ومتطورة وبما يعكس رؤى البنك في توفير أعلى درجات الراحة لعملائه.
ويذكر بأن بنك الإسكان يوفر العديد من قنوات التفاعل والخدمة للعملاء، والتي تشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة ومنها Iskan Online وIskan Mobile، والمعززة بمركز الخدمة الهاتفية المتاح على مدار الساعة والأسبوع، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع مناطق المملكة.


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