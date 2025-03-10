مارك كارني رئيسا جديدا للوزراء في كندا.. تحدى ترامب في أول خطاب

وطنا اليوم:أعلن الحزب الليبرالي الكندي انتخاب مارك كارني رئيسا جديدا له خلفا لجاستن ترودو، ليصبح كارني رئيسا جديدا للوزراء في كندا.

وفي أول تصريح له عقب فوزه في الانتخابات، قال كارني متحديا الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب: “لا يمكننا السماح لترامب بالانتصار”.

وأضاف: “الأمريكيون يريدون بلدنا”، ردا على تلويح ترامب المستمر بمساعيه إلى ضم كندا للولايات المتحدة.

ومارك كارني (60 سنة)، هو اقتصادي وسياسي كندي، شغل منصب المحافظ الثامن لبنك كندا من عام 2008 إلى عام 2013 والمحافظ رقم 120 لبنك إنجلترا من عام 2013 إلى عام 2020.

ومطلع العام الجاري، أعلن كارني رسميّا أنه سيترشح في انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الكندي، كما أعلن أنه تنحى عن جميع المناصب التنفيذية والاستشارية التي كان جزءا منها، من أجل التركيز على حملته القيادية.

وبحلول 9 شباط/ فبراير، جمعت حملته أكثر من 1.9 مليون دولار، في شكل تبرعات من أكثر من 11000 شخص، وحصلت على تأييدات من 66 عضوا في كتلة الليبراليين.

ويُتوقع أن يتم التسليم والتسلم بين ترودو وخلفه في غضون أيام مع تأليف الحكومة الجديدة.

وتقدم كارني -وهو حاكم سابق لبنك كندا وبنك إنجلترا- على منافسيه على صعيد الدعم الشعبي والتمويل لحملته.

وأطلق ترامب حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا، مكررا رغبته بأن يصبح هذا البلد “الولاية الأميركية الـ51”.

وتراجعت شعبية الليبراليين بشكل ملحوظ، ويحمّلهم الكنديون المسؤولية عن مشكلات عدة، خصوصا زيادة التضخم وأزمة السكن.

لكن بعدما كان الحزب الليبرالي متأخرا بفارق 20% في نوايا التصويت في يناير/كانون الثاني الماضي وضعته استطلاعات الرأي في شبه تعادل مع المحافظين.