بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك: نقف إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها

منذ 13 ثانية
الملك: نقف إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، ممثلي الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري، الذي تستضيفه المملكة.
وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وقوف الأردن إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيها.
وبحث اللقاء أهمية إدامة التنسيق بين دول الجوار السوري للتصدي للتحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات.
وأكد جلالة الملك ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم ليسهموا في عملية إعادة البناء.
وضم اللقاء وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء المخابرات في الأردن، وتركيا، وسوريا، والعراق، ولبنان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:50

سورية.. إلغاء أكثر من 5.1 مليون بلاغ منع سفر

16:43

المحامي جمال محمد درس يكتب عن مجلس نقابة المحامين

16:19

بن غفير يتقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر‎

16:08

الاقتصاد السوري يحتاج إلى عملة جديدة

16:02

نقابة المخابز: 930 دينارا راتب الخباز الوافد و620 للعجان

15:50

أحمد أبو هزيم يكتب : هل تصبح الأغوار منطقة عازلة

15:48

منحة يابانية بقيمة 660,663 دولار أمريكي لمشروع تعزيز التعليم الأساسي في عمّان

15:41

لماذا رفعت وزارة الصحة الاجور الطبية

15:37

السيوف يكتب: أردن السيادة: حب الوطن الذي لا يُساء فهمه ولا يُطعن فيه

15:34

تكليف د. الخصاونة بمهام مدير عام المؤسسة التعاونية احتفاء باليوم العالمي للمرأة

14:51

الاحتلال يقتحم المصلى القبلي للمسجد الأقصى ويستولي على مكبرات الصوت

14:42

مباحثات أردنية تركية قبيل انعقاد اجتماع سوريا ودول الجوار

وفيات
وفيات الأحد 9-3-2025وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025