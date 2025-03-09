نقابة المخابز: 930 دينارا راتب الخباز الوافد و620 للعجان

وطنا اليوم:كشفت نقابة اصحاب المخازبز في الأردن عن رواتب العمالة الوافدة العاملة في القطاع، إذ يصل راتب الخباز إلى 930 دينارا، اما العجان فيصل راتبه إلى 620 دينارا، وذلك شاملا لأجور السكن والضمان الاجتماعي.

وقال أعضاء نقابة اصحاب المخابز خلال اجتماع عقد في مجلس النواب اليوم مع وزير العمل خالد البكار ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، إن منصة استقدام العمالة الوافدة التي اطلقتها الوزارة لا تلبي طموح المخابز.

وأضافوا، أنها “عبارة عن دفع رسوم إضافية”، بالإضافة إلى أن العمال المستقطبين عبر المنصة ليس لديهم الكفاءة المطلوبة.

وزير العمل خالد البكار، قال إن الوزارة اجتمعت مع نقابة اصحاب المخابز لأكثر من مرة وبحثت معها عدد من القضايا التي تهم قطاع المخابز، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة في قطاع المخابز أمام خيارين اما التنظيم أو ترك الأمر على ما هو عليه مما يرتب زيادة في أعداد العمالة الوافدة وفي نسب البطالة.

وأكد أن نسب الزيادة باستقدام العمالة الوافدة في القطاع كانت صفر، فيستقدم العامل مكان عامل اخر.

واوضح البكار أن نقابة اصحاب المخابز لا تريد طلب العمالة الوافدة عبر المنصة التي انشئت بهدف تنظيم عمل العمالة الوافدة داخل الاردن، مشيرا إلى أن 50% من العمالة الوافدة تنتقل من قطاع المخابز إلى قطاعات أخرى.

وطالب البكار نقابة اصحاب المخابز تزويد الوزارة بكشف بأسماء العمال الذين ترغب النقابة باستقطابهم عن طريق الوزارة.

وقال إن القطاعات الصناعية والتجارية في الاردن على تواصل مع اكثر من 2 مليون عامل وافد.

بدوره قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان معتز ابو رمان ان اغلب العمالة الوافدة تعمل في قطاعات غير القطاعات التي استقطبت من اجلها..

واضاف ابو رمان ان نقابة اصحاب المخابز هي اهم نقابة موجودة في الاردن لان رغيف الخبز موجود في بيت كل اردني.

ووجهت اللجنة عددا من التوصيات على رأسها السماح لمن عمل في قطاع المخابز سابقا بدخول الاردن والعمل دون منصة، وأن يحق لكل مخبز مرخص ان يضع اسماء من يريد استقدامه من العمالة الوافدة لمدة لا تجاوز 30 يوما، وكل عامل يستقدم عبر المنصة غير مؤهل يحق للمخبز إعادته في مدة 30 يوما دون رسوم، وأن يحق لكل مخبز استقطاب اثنين للمخبز الحجري الموجود على السجل التجاري من اختيار المخبز او من عبر المنصة.

كما أوصت بأن تلتزم وزارة العمل مع مؤسسة التدريب المهني بوضع برامج تدريبية تؤهل الشباب الاردني للعمل في سوق المخابز.