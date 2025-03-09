الإسكان يوقع وثيقة قرض تجمع بنكي لشركة مشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:أعلن بنك الإسكان عن توقيع وثيقة الشروط والأحكام مع شركة مشروع الناقل الوطني، والتي سيرتب بنك الإسكان بموجبها قرض تجمع بنكي لمشروع الناقل الوطني بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار. ووقع الوثيقة في مبنى الإدارة العامة لبنك الإسكان الرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، ومدير عام شركة مشروع الناقل الوطني جاد حريبة، بحضور عدد من ممثلي الطرفين. وستُمكن هذه الوثيقة شركة مشروع الناقل الوطني التي تم تأسيسها من قبل شركتي Meridiam وSuez والتي تُعد من أبرز الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في العالم، من المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني.

سيُسهم قرض التجمع البنكي في توفير جزء مهم من التمويل اللازم لمشروع الناقل الوطني الذي سيتضمن تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر الاحمر، ونقل المياه عبر خطوط نقل وأنابيب ومحطات ضخ تمتد من العقبة وصولا للعاصمة عمّان.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، عن اعتزازه بقيادة بنك الإسكان لهذا التجمّع البنكي الأمر الذي يؤكد على قوة بنك الإسكان ومكانته الريادية في السوق المصرفي الأردني، وبأن يكون البنك جزءاً من هذا المشروع الذي يُعد من أهم وأبرز المشاريع الاستراتيجية والحلول المستدامة التي أطلقتها الحكومة الأردنية لمعالجة تحديات الأمن المائي المزمنة في المملكة.

من جهته، عبّر مدير عام شركة مشروع الناقل الوطني، جاد حريبة عن تقديره لبنك الإسكان الرائد دائماً في دعم المشاريع الوطنية، معرباً عن تفاؤله بهذه الخطوة التى سيتم بموجبها المباشرة بترتيب قرض التجمع البنكي، بهدف البدء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية والمياه في المملكة.