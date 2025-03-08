وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية

وطنا اليوم_التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة في قاعة مجلس التعليم العالي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير محافظة بالحضور مهنئا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك، ثم قدم أمين عام الوزارة / رئيس اللجنة المالية في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي شرحا تفصيليا للآليات والمعايير التي تم إتباعها في توزيع الدعم الحكومي الذي سيقدم للجامعات في العام ٢٠٢٥.

كما تم خلال اللقاء بحث ومناقشة ضرورة تعديل عدد من أنظمة الجامعات الداخلية، وبما ينعكس إيجابا على الأوضاع المالية للجامعات، كما تم أيضا مناقشة الآليات اللازمة لمواكبة عمليات الرقمنة داخل الجامعات وخاصة إدخال الذكاء الاصطناعي في تدريس مختلف التخصصات داخل الجامعات وليس فقط تخصصات كليات تكنولوجيا المعلومات فقط، إضافة إلى ضرورة التعاون والاستجابة لكل ما يصدر عن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، حيث قدم الوزير محافظة شرحا لخطة عمل المجلس ومتطلبات العمل في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة قيام الجامعات بتطبيق التوصيات التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخرا والمتعلقة بمكافحة التبغ والتدخين داخل الحرم الجامعي.

وقد حضر اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من: السيد شادي مساعدة مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.