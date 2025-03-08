بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية

منذ 35 ثانية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية

وطنا اليوم_التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة في قاعة مجلس التعليم العالي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير محافظة بالحضور مهنئا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك، ثم قدم أمين عام الوزارة / رئيس اللجنة المالية في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي شرحا تفصيليا للآليات والمعايير التي تم إتباعها في توزيع الدعم الحكومي الذي سيقدم للجامعات في العام ٢٠٢٥.

كما تم خلال اللقاء بحث ومناقشة ضرورة تعديل عدد من أنظمة الجامعات الداخلية، وبما ينعكس إيجابا على الأوضاع المالية للجامعات، كما تم أيضا مناقشة الآليات اللازمة لمواكبة عمليات الرقمنة داخل الجامعات وخاصة إدخال الذكاء الاصطناعي في تدريس مختلف التخصصات داخل الجامعات وليس فقط تخصصات كليات تكنولوجيا المعلومات فقط، إضافة إلى ضرورة التعاون والاستجابة لكل ما يصدر عن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، حيث قدم الوزير محافظة شرحا لخطة عمل المجلس ومتطلبات العمل في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة قيام الجامعات بتطبيق التوصيات التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخرا والمتعلقة بمكافحة التبغ والتدخين داخل الحرم الجامعي.

وقد حضر اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من: السيد شادي مساعدة مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:04

أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

17:17

ولي العهد يهنئ الأردنيات باليوم العالمي للمرأة: كل عام وأنتن شريكات رفعتنا

16:12

ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان بنسبة 21.2%

16:07

عاجل: توقعات بانخفاض كبير على أسعار البنزين والديزل

15:16

المتقاعدين العسكريين” تؤجل أقساط السلف لشهر آذار

14:12

الكوفحي يكتب : الإيمان و الإستقامة

13:29

بني مصطفى: المرأة الأردنية ركيزة أساسية في بناء الوطن وتقدمه

12:50

تجارة عمان تقرر فتح مكتب تجاري بالعاصمة بغداد

12:40

222 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال شهرين

12:30

المدن الصناعية: استثمار جديد في مدينة الموقر الصناعية بقيمة (10) مليون دينار سيوفر (150) فرصة عمل

12:20

البنك الأردني الكويتي يحتفل بالمرأة بمناسبة يومها العالمي

12:04

التربية تعلن موعد التسجيل لامتحان الثانوية العامة لعام 2025

وفيات
وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشير