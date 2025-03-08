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المتقاعدين العسكريين” تؤجل أقساط السلف لشهر آذار

منذ 34 دقيقة
المتقاعدين العسكريين” تؤجل أقساط السلف لشهر آذار

وطنا اليوم_قررت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، تأجيل أقساط السلف (القروض الشخصية) لشهر آذار الحالي، نظراً لحلول شهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان احمد الرقاد، في بيان صحفي، إن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بالتخفيف عن المتقاعدين العسكريين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من زيادة في الأعباء المالية.

 

وقدم الرقاد وجميع منتسبي المؤسسة التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله إلى أن يحفظ الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.


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