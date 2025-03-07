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الأردن: محاولات دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع تهدد استقرار المنطقة

منذ 44 ثانية
الأردن: محاولات دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع تهدد استقرار المنطقة

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن محاولات دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع جرائم تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة.
وأضاف عبر منصة “إكس”، “ندين كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها”.
وزاد نقف إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية استقرار سوريا وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي.
وقال، يجب تكاتف كل الجهود لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق.
وكانت وزارة الخارجية أكدت، اليوم الجمعة، وقوف الأردن مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إدانة كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع.
كما أكد وقوف الأردن إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة تكاتف كل الجهود، لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق.


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