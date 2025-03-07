الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول تغيّب فتاتين عن منزل ذويهما

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل تغيّب فتاتين عن منزل ذويهما، إحداهما في العاصمة والأخرى من جنسية عربية تقطن في محافظة مادبا .

وأكّد أنّ الفتاة الأولى وتبلغ 17 عاماً تغيّبت عن المنزل في العاصمة لأيام وجرى أمس العثور عليها وهي بصحة جيدة وأرسلت لإدارة حماية الأسرة للوقوف على أسباب تغيّبها.

وأشار إلى أنّ الفتاة الثانية من جنسية عربية وتبلغ من العمر 17 عاما متغيّبة عن منزلها في محافظة مادبا منذ أشهر وسبق لها أن تغيّبت لأكثر من مرة عن المنزل والبحث عنها جارٍ، حيث جرى رصدها لأكثر من مرّة آخرها كانت يوم أمس بواسطة إحدى الكاميرات بمحافظة الزرقاء وكانت وحدها وهي بصحّة جيدة وما زال البحث جارياً عنها.