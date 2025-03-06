وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه في الشونة

وطنا اليوم:توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم الخميس، جراء سقوطه من سطح منزل أسرته في منطقة الشونة الشمالية.

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، الدكتور أسامة أبو سنينة، لمصادر إعلامية، إن الطفل نُقل إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث حاول الفريق الطبي إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لاستكمال الإجراءات اللازمة.