بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه في الشونة

6 مارس 2025
وفاة طفل إثر سقوطه من سطح منزل ذويه في الشونة

وطنا اليوم:توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم الخميس، جراء سقوطه من سطح منزل أسرته في منطقة الشونة الشمالية.
وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، الدكتور أسامة أبو سنينة، لمصادر إعلامية، إن الطفل نُقل إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث حاول الفريق الطبي إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لاستكمال الإجراءات اللازمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:14

قرار إسرائيلي للحد من عدد المصلين بالمسجد الأقصى

02:28

الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق

01:30

العمل النيابية تطلب اعادة فتح المادة الثامنة من معدل “العمل” لوقف انهاء خدمات العمال

00:23

دارة الشعراء، تحتفي بالشعر الأردني

22:23

تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في إربد

21:22

ترامب يؤجل معظم الرسوم الجمركية على المكسيك

20:44

أبو عبيدة : نقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم

20:38

القوات المسلحة تطلق حملة طرود الخير على الأسر العفيفة

20:06

برد في معان والسيول تجرف مركبات في منطقة الرويشد

19:54

المستشفيات الخاصة استقبلت 11 حالة بتر أطراف وعظام من أطفال غزة

19:21

تل ابيب تسعى لتحويل الضفة الغربية إلى نسخة من غزة

19:12

إنقاذ عشريني بعد إصابته بعيار ناري في الزرقاء

وفيات
وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025