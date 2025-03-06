%21.4 معدل البطالة في الأردن لعام 2024

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها السنوي بشأن معدل البطالة في المملكة لعام 2024، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

البطالة:

• بلغ معدل البطالة 21.4% خلال عام 2024 بانخفاض مقداره 0.6 نقطة مئوية عن عام 2023 حيث بلغ آنذاك 22.0%.

• بلغ معدل البطالة عند الذكور 18.2% خلال عام 2024 مقابل 32.9% للإناث.

• وبمقارنة معدل البطالة (للذكور والإناث) لعام 2024 مع العام الذي سبقه 2023 فإنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 2.2 نقطة مئوية.

المتعطلون:

• بلغ معدل البطالة 25.8% بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممّن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل للمؤهل العلمي نفسه) بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية عن عام 2023.

• أشارت النتائج إلى أن 59.2% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبهذا فإن إجمالي المتعطلين ممّن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 40.2%.

• أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظتي المفرق ومعان بنسبة بلغت 23.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.3%.

المشتغلون:

• %27.5 نسبة المشتغلين من مجموع السكان 16 سنة فأكثر.

• بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 32.3%.

• تركز 59.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 57.9%.

• %47.3 من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.4% ثانوي و42.7% أعلى من الثانوي.

• بلغت نسبة المشتغلين بأجر 84.9% منها (82.5% للذكور مقابل 95.4% للإناث).

قوة العمل (المشتغلون والمتعطلون):

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1% وذلك لعام 2024، مقارنة مع 33.2% لعام 2023 بارتفاع في معدل المشاركة الاقتصادية المنقح بمقدار 0.9 نقطة مئوية.

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.4% لعام 2024 مقارنة مع 53.2% لعام 2023.

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.9% وذلك لعام 2024، مقارنة مع 14.0% لعام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.9 نقطة مئوية بين العامين، علما بأن معدّل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19.2%.