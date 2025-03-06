مشاريع تطويرية جديدة في وادي رم.. طريق ومسار للدراجات الهوائية

وطنا اليوم:تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، يرافقه مفوض شؤون البيئة والمحميات الطبيعية، الدكتور أيمن سليمان، عددًا من المشاريع التطويرية التي تنفذها السلطة في منطقة وادي رم، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسياح والزوار.

واستهل الفايز جولته بتفقد مشروع تطوير طريق وادي رم – الراشدية، الذي يشمل إضافة مسرب جديد بطول 19 كم، وإنشاء مسار مخصص للدراجات الهوائية بطول 22 كم، بما يسهم في تعزيز السياحة البيئية وتشجيع الأنشطة الرياضية في المنطقة.