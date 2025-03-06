صليب على جبهة روبيو يثير جدلا على منصة إكس

وطنا اليوم:ظهر عدد من المسؤولين الأمريكيين وعلى جباههم صليب من الرماد والذي يرمز إلى بدء موعد الصوم عند المسيحيين، وقد أثار الصليب الذي ظهر على وجه وزير الخارجية ماركو روبيو جدلا كبيرا.

وبمناسبة أربعاء الرماد، أقيم قداس كاثوليكي للموظفين في البيت الأبيض، كما أصدر الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بيانا بمناسبة أربعاء الرماد.

وجاء في الرسالة: “في هذا الأربعاء الرماد، ننضم بالصلاة مع عشرات الملايين من الكاثوليك والمسيحيين الأمريكيين الآخرين الذين يبدأون موسم الصوم الكبير المقدس — وهو وقت من الترقب الروحي لآلام وموت وقيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح”.

وأضافت الرسالة: “خلال موسم الصوم الكبير، يقضي المسيحيون 40 يوما و40 ليلة في الصلاة والصيام وإعطاء الصدقات لتعميق إيماننا وتقوية إيماننا بالإنجيل”، مشيرة إلى أن “أتباع المسيح يرتدون اليوم صلبانا من الرماد على جباههم، تذكير مقدس بفنائنا وحاجتنا الدائمة لرحمة المسيح اللامتناهية ومحبته الفدائية”.

هذا وظهر ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” وعلى جبهته صليب من الرماد.

وقد انتقد عدد كبير من النشطاء على منصة “إكس” الصليب المرسوم على جبهة روبيو.

وكتب أحد النشطاء: “لقد نشأت في مدرسة كاثوليكية، ورأيت الملايين من الصلبان الملطخة في يوم أربعاء الرماد، ولم أر قط أي شيء قريب من الصليب الذي يتباهى به ماركو روبيو هنا. كم هو غريب أن يكون هذا الصليب المزيف الذي ينطق به”.

وكتب أحدهم: “أن تكذب يوم أربعاء الرماد مع وجود صليب على رأسك هو أمر مجنون”.

وقال آخر: “لم أر قط صليبا كبيرا أو واضحا في يوم أربعاء الرماد”.

وكتب آخر: “إلى الأشخاص الذين لم يكونوا كاثوليكيين قط: هذا صليب كبير جدا ومميز من الرماد حصل عليه روبيو اليوم. عادة ما يبدو مثل ⬇️ لأن الكهنة يتعبون من وضع الرماد مئات المرات. ومن الغريب أيضا أن روبيو بقي طوال اليوم. ربما يكون وشما”.

كما انتشر فيديو لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على مدرج طائرات في ولاية تكساس بعد زيارة إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك، ويقوم أحد الكهنة برسم الصليب على جبهته قبل أن يصعد إلى الطائرة.

كما ظهرت ميشيل وو عمدة بوسطن في جلسة الاستماع في مجلس النواب، والصليب على جبهتها.