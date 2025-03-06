مصر.. توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ سوزي الأردنية

وطنا اليوم:أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر، الأربعاء، قرارًا بحبس المدونة سوزي الأردنية احتياطيًا لمدة 15 يومًا، بعد اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت النيابة العامة في المطرية بالقاهرة قد قررت في وقت سابق الإفراج عن سوزي الأردنية، عقب تلقيها بلاغًا من إحدى الشركات، تتهمها فيه بالإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت سوزي الأردنية في مقطع دعائي برفقة رجل ادّعى أنه من إحدى دول الخليج، حيث قاما بالترويج لفرص عمل للنساء خارج البلاد دون الحاجة إلى أي مؤهلات أو خبرات، مع تقديم وعود برواتب مرتفعة وإقامة فاخرة.

وقد أثار هذا الإعلان جدلًا واسعًا، إذ شكك العديد من المتابعين في مصداقيته، معتبرين أنه قد يكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.

لكنها عادت ونشرت مقطع فيديو على تيك توك، تشرح فيه ملابسات الحادثة وتقول إنها “أخلت المسؤولية عن نفسها” بهذا الخصوص.

كما أن اتهام سوزي بالانضمام لجماعة إرهابية أثار عدة تساؤلات لدى المصريين.

وكتب أحدهم على منصة “إكس” ما مفاده أنه إذا ألقى أي شخص نظرة على حساب الفتاة، فلن يجد أي منشور له علاقة بالسياسة.

وسبق وأن ألغت محكمة استئناف شمال القاهرة حكما سابقا بحبس المدونة لمدة عامين، مع الإبقاء على الغرامة المالية البالغة 300 ألف جنيه.

وكانت سوزي الأردنية قد تقدمت باستئناف على الحكم الصادر ضدها، الذي أدانها بالإساءة لوالدها خلال بث مباشر على منصاتها الإلكترونية، واستغلال شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق مكاسب مادية من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها.

وفي النهاية، قررت محكمة الاستئناف إلغاء العقوبة السجنية، مع تثبيت الغرامة المالية المفروضة عليها، وفق وسائل إعلام مصرية.