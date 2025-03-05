وزارة الصناعة والتجارة تحرر 53 مخالفة منذ بدء رمضان

وطنا اليوم:حررت وزارة الصناعة والتجارة في أول 4 أيام من شهر رمضان 53 مخالفة، خلال 83 جولة رقابية، زارت خلالها 1239 منشأة.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن السعر 49 مخالفة، ومخالفتي زيادة في السعر المحدد، ومخالفتي زيادة في السعر عن السعر المعلن، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة 22 شكوى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة 065661176، أو من خلال صفحتها على الفيسبوك https://www.facebook.com/mit.gov.jo، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.mit.gov.jo.