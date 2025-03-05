المفوضية : 80% من اللاجئين السوريين يتطلعون للعودة إلى وطنهم قريبا

وطنا اليوم:أظهرت نتائج مسح إقليمي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن 80% من عينة عشوائية شملت 4,500 لاجئ سوري في 5 دول؛ بينها الأردن يتطلعون للعودة إلى سوريا قريبًا.

وقالت مفوضية اللاجئين في تقريرها إن نسبة اللاجئين الذين يتطلعون للعودة إلى سوريا تعد ارتفاعًا حادًا مقارنة بنسبة 57% في المسح السابق الذي جرى في نيسان 2024، مما يدل على تجدد الآمال في العودة الآمنة قريبا.

ووفقا للمسح الإقليمي الذي أجرته المفوضية بعنوان “تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم في العودة إلى سوريا” في شباط، فإن نحو 5.5 مليون سوري يقيمون في الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.

وشهدت نية اللاجئين بالعودة على المدى القريب قفزة نوعية؛ إذ أعرب 27% من اللاجئين عن رغبتهم في العودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مقارنة بنسبة ضئيلة بلغت 1.7% في المسح السابق، وفقا للتقرير.

وبحسب مفوضية اللاجئين، يعود هذا التغيير في الرؤية إلى مجموعة من العوامل الدافعة، حيث أشار 52% من المستجيبين إلى أن سقوط الأسد كان العامل المحفز الرئيسي لقرار العودة، إذ يقول اللاجئون، إن التطورات الأخيرة جاءت مصحوبة بتحسن ملموس في مشاهد الأمان والسلامة، كما توفر احتمالية لم شمل الأسرة وتقديم مساهمات إيجابية في إعادة بناء الوطن.

وأشار العديد من اللاجئين إلى أهمية تنفيذ “رحلات معاينة” لزيارة الوطن قبل اتخاذ القرار النهائي، إذ يعتقد أكثر من 60% منهم أن ذلك سيساعدهم على تكوين صورة مباشرة عن الظروف الراهنة في سوريا.

– 40 % في الأردن –

وكشفت الدراسة عن فروقات ملحوظة بين دول اللجوء فيما يتعلق بنوايا العودة. ففي الأردن ومصر، سجلت النسب أعلى؛ إذ بلغ معدل النية للعودة 40% في الأردن و42% في مصر، بينما جاءت النسب أقل في لبنان 24% والعراق 12%.

وبينت المفوضية أن الدراسة التي أُجريت شملت تفاصيل دقيقة عن ملف تعريف اللاجئين؛ حيث كان 38% من المشاركين من الإناث و62% من الذكور، كما أن 83% منهم من الفئة العمرية بين 25 و59 سنة، فيما يمثل الشباب (بين 19 و24 سنة) 11% فقط. كما كان 78% منهم نقاط اتصال رئيسية، أي أنهم غالبًا ما يكونون رؤساء الأسر وصناع القرار الأساسيين.

وأبدى اللاجئون تفاؤلًا بالغًا بمستقبل سوريا، حيث يخطط أكثر من نصف اللاجئين الذين لا ينوون العودة خلال الـ12 شهرًا للعودة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويرى الكثير منهم أن الدعم المالي والنقل والمساعدة في إعادة بناء منازلهم سيكون له دور محوري في تسهيل عودتهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قد أعلنت عن سعيها لجمع 22 مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم في عام 2025، وتوفير الدعم الضروري لهم عند وصولهم إلى سوريا، وذلك من أصل خطتها لجمع 370.9 مليون دولار للهدف ذاته لخمس دول.

ووفقًا للمفوضية، عاد ما يقارب من 43704 لاجئين سوريين إلى وطنهم طوعًا خلال الفترة ما بين 8 كانون الأول 2024 و22 شباط 2025.

وبحسب وزارة الداخلية، غادر 42,675 سوريا من الأردن عبر معبر جابر الحدودي، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت الداخلية، إن عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا وصل إلى 7,117 لاجئا، وعدد السوريين الذين غادروا من مختلف مناطق المملكة وصل إلى 35,558 سوريا.

أكدت الوزارة أن جميع السوريين الذين غادروا المملكة “غادروا طوعًا”.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم 660 ألف لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى قرابة 61 ألف لاجئ عراقي.