أورنج الأردن ترعى مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة في عدد من المدارس لدعم قادة المستقبل

وطنا اليوم:في إطار التزامها بدعم الشباب وتعزيز إمكانياتهم، قدمت أورنج الأردن الرعاية لمؤتمرات نموذج الأمم المتحدة (MUN) التي عقدت في ثلاث مدارس، تمثلت في مدارس اليوبيل ومدارس الاتحاد والمدارس الإنجليزية الحديثة. وهدفت هذه المؤتمرات إلى تنمية مهارات الطلبة في مناقشة القضايا العالمية المعاصرة عبر أنشطة تعليمية وأكاديمية تحاكي تجربة الأمم المتحدة.

ويساهم نموذج الأمم المتحدة (MUN) في تمكين الطلاب من فهم التحديات العالمية وتنمية مهاراتهم في الحوار والتفاوض، حيث يجتمع الطلاب من مختلف الثقافات لمحاكاة جلسات الأمم المتحدة ومناقشة قضايا التنمية المستدامة وغيرها، مما يزرع فيهم قيم التعاون والمسؤولية العالمية.

وجمعت هذه الفعاليات طلاباً عملوا معاً على تقديم مقترحات وحلول مبتكرة للتحديات العالمية المختلفة، حيث هدفت هذه التجربة إلى تعزيز مهاراتهم في الحوار البنّاء والمناظرات وتبادل المعرفة.

وأشادت أورنج الأردن بأهمية هذه المؤتمرات في تنمية مهارات الشباب في الحوار والتفكير النقدي والإبداعي، مما يسهم في إعداد جيل من القادة المؤهلين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في المستقبل. كما أكدت الشركة التزامها بدعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتعزز الوعي والاستدامة.

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