الحياري: استقبال الدفعة الثانية من أطفال غزة بعد عودة الدفعة الأولى للقطاع

وطنا اليوم:أكد مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، أن استقبال الدفعة الثانية من الأطفال المرضى من قطاع غزة والبالغ عددهم 2000 طفلاً، سيتم بعد اكتمال تقديم العلاج والرعاية الطبية المناسبة للدفعة الأولى وإعادتهم لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إنه بعد انتهاء المرحلة الأولى وضمان عودتهم لقطاع غزة، سيتم العمل على اختيار الحالات الجديدة ضمن الدفعة الثانية وتصنيفها ليجري نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج كما حدث مع الدفعة السابقة.

وأضاف أنه لابد من تنظيم هذه العملية من خلال نقل الدفعات لاستكمال العلاج ومن ثم اعادتهم لقطاع غزة، للبدء في عملية استقبال الدفعات الجديدة.

وأشار الحياري إلى أن الدفعة الأولى التي تمت أمس الثلاثاء شملت 29 طفلاً و 44 من مرافقيهم، حيث تم تنفيذها عبر مسارين الأول جواً انطلاقا من أحد المهابط الجوية القريبة من معبر كرم أبو سالم على الحدود الشرقية لغزة ومن ثم نقلهم من خلال 4 طائرات “بلاك هوك” تابعة لسلاح الجو الملكي وصولا لمطار ماركا، مؤكدا انه تم توزيعهم على المستشفيات الأردنية وبإشراف وزارة الصحة.

وقال إن المسار البري تم مباشرة من معبر كرم أبو سالم باستخدام سيارات إسعاف وحافلات تابعة للقوات المسلحة الأردنية، حيث وصلت أمس لجسر الملك الحسين وتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية.

من جهة أخرى أكد الحياري إلى أن مركز التوثيق العسكري الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني، تكمن أهميته من توظيف الوثائق التي تمتلكها وحدات وتشكيلات القوات المسحلة، أو التي تحصل عليها من مصادر أخرى لإثراء تاريخنا الأردني العسكري وتعزيز الذاكرة الوطنية، وتمرير المعلومات للجيل الحالي والأجيال المقبلة بما يعزز الثقافة الوطنية وقيم الولاء والانتماء.

وبين أن لدى المركز فريق للبحث عن الوثائق من مصاردها، ولديه العديد من المصادر أهمها ما يوجد في تشكيلات والوحدات العسكرية مثل مفكرة الوحدة ومجرى الحوادث أثناء العمليات الحربية، بالإضافة من التاريخ العسكري الشفوي من المحاربين والمتقاعدين العسكريين، ومن مصادر ما يتوفر من مراكز الأرشفة المحلية والعربية والعالمية.