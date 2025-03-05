بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأردن الـ49 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024

منذ 39 دقيقة
الأردن الـ49 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024

وطنا اليوم:احتل الأردن المرتبة الخامسة عربيا والـ49 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من بين 188 دولة في 2024، مقارنة بـ المرتبة 55 من بين 193دولة في عام 2023.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، احتل الأردن المرتبة الخامسة عربيًا متفوقًا على البحرين ومصر والكويت وفق التقرير الذي أعدته مؤسسة “أوكسفورد إنسايتس”.
وأشارت الى أن هذا التقدم يعكس جهود الحكومة الأردنية بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تعزيز مكانة الأردن إقليميا وعالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أنه من بين المبادرات الرائدة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير العالمي، مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية الذي تنفذه الحكومة والذي يلعب دورا محوريا في تحسين كفاءة شبكة الطاقة في الأردن وتقليل الاعتماد على احتياطيات الطاقة التقليدي وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:19

صرخةُ أُمّ

12:58

الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 .. صور

12:53

إعلان زين في رمضان.. الأوطان تنهض من جديد بصمود أهلها

12:40

شاهد بالصور : شركة مناجم الفوسفات تدشن المرحلة الثالثة من مشروع تخضير جبل الجبس

12:33

المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتسهيل الحصول على القروض

12:18

أول رد فعل من إدارة ترامب على المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة

11:49

ضبط محلين ينتهكان حرمة رمضان وتحويل أصحابها للادعاء العام بإربد

11:24

وزير التربية يطمئن على الحالة الصحية للطالب محمد الحميدي

11:19

الأمانة تطلق نظام التفتيش البيئي الإلكتروني

11:12

سامر المصري: مسلسل باب الحارة استفز نظام بشار الأسد

11:04

كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة “أطفالنا” ويتكفل بعلاج 30 طفلاً

11:02

حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

وفيات
وفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025