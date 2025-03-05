كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة “أطفالنا” ويتكفل بعلاج 30 طفلاً

وطنا اليوم:تزامناً مع احتفالاته بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، أعلن كابيتال بنك عن مواصلة شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة “أطفالنا” للعام الثالث على التوالي، وذلك بتقديم العلاج الطبي لـ 30 طفلاً.

وتأتي هذه المبادرة خلال شهر رمضان المبارك، في إطار التزام كابيتال بنك بدعم الفئات الأقل حظاً وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية تقديم الرعاية الطبية للأطفال المحتاجين. كما يسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع التبرعات والمساهمة في توفير العلاج للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: “إن شراكتنا مع مؤسسة “أطفالنا” هي شراكة مستمرة ومثمرة، ونحن فخورون بمواصلة دعمنا لهذه القضية الإنسانية الهامة. وفي إطار احتفالنا بذكرى تأسيسنا الثلاثين، نؤكد التزامنا بالقيام بالمبادرات الداعمة للمجتمع وتساهم في رفع الوعي حول القضايا التي تحتاج إلى اهتمام مجتمعي.”

وأشارت بارطو إلى أن كابيتال بنك ومن خلال إطلاقه لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإنسانية يرسخ دوره الريادي في خدمة المجتمع، وسعيه الدائم إلى تعزيز مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.

من جانبها، ثمنت مسؤولة جمع التمويل في مؤسسة “أطفالنا”، المهندسة صفاء جرار هذه الشراكة وقالت إن “الدعم المتواصل المقدم من كابيتال بنك لأطفالنا هو مبادرة مهمة جداً تساعد في تقديم الرعاية الطبية للأطفال وتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على التعافي ويساعدنا في تحقيق رسالتنا بتوفير فرص عادلة للعلاج للأطفال غير المقتدرين”، داعية المؤسسات المحلية للاقتداء بهذه الشراكة التي ترسم البسمة على وجوه الكثير من الأطفال.

يجدر بالذكر أن أطفالنا تأسست عام 2015 على يد عدد من المتطوعين الذين يعملون كمتخّصصين في قطاعات متعددة لتحقيق هدف واحد وهو تأسيس مؤسسة غير ربحية تعنى بتقديم الرعاية الطبية للأطفال المحتاجين. ومن خلال الدعم السخي الذي يقّدمه المتبرعون والجهود المتفانية لشبكة متزايدة من المتطوعين، نجح هذا الفريق في مساعدة آلاف الأطفال في الحصول على مستوى متقّدم من الرعاية الصحية عالية الجودة، وفي الوقت ذاته تكريس الجهود لمساعدتهم على العيش كغيرهم من الأطفال بأمٍل وكرامة.