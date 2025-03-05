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حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

منذ ساعتين
حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة

وطنا اليوم:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك” المواطنين والمؤسسات الوطنية الى ضرورة التكافل في شهر رمضان المبارك مع المواطنين اصحاب الدخول المتدنية والضعيفة انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف الذي حض على ذلك ليكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاربعاء اننا وكما تعلمون نعيش ظروفا معيشية صعبة نتيجة تآكل القدرات الشرائية وارتفاع اسعار اغلب السلع وخاصة السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين مثل الدجاج والخضار بالاضافة الى الممارسات السلبية التي ينتهجها بعض التجار في استغلال حاجة المواطنين في شراء ما يحتاجونه في الشهر الفضيل وذلك برفع اسعار السلع ، لذا يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحد لمساعدة الفقراء والمحتاجين. فالواجب يحتم علينا جميعا تذكر احوال هؤلاء الفقراء، فقد يكونوا من الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء أو الجيران.
وناشد د عبيدات اهل الخير الميسورين من مواطنين وتجار ومؤسسات وطنية عدم تأخير صدقاتهم ومساعداتهم المادية والعينية التي يقدمونها في شهر رمضان المبارك. ذلك اننا الاسراع في تقديم الصدقات واموال الزكاة والتبرعات سيساعد هذه الاسر في تأمين وشراء ما يحتاجونه من سلع اساسية وتموينية ضرورية.
واضاف د عبيدات أن ربات البيوت عليهن واجب كبير عند الطبخ أن يدركن أن هنالك فقراء من جيرانهم أو أهلهم لا يستطيعون طبخ إلا الشي اليسير إن توفر.ذلك أن القدرات الشرائية اصبحت ضئيلة أو تكاد معدومة طيلة أشهر السنة وليس في رمضان فقط، وبالتالي لا بد من تخصيص جزء من الطعام الذي يقمن بطبخه وارساله بطريقة إنسانية للفقراء المحيطين بهم كجيران أو أهل أو أصدقاء أو من خلال التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية المختصة بهذا الأمر.


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