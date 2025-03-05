بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الملك يؤكد على الثوابت الأردنية .. والفلسطينيون أمام اختبار “مصيري”

منذ 4 ساعات
عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الملك يؤكد على الثوابت الأردنية .. والفلسطينيون أمام اختبار “مصيري”

كتب عبدالحكيم محمود الهندي:

خارطة طريق مكتملة الأركان وواضحة المعالم تلك التي تضمنتها كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام القمة العربية التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة لبحث الوضع الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية، بل تلك العاصفة التي تهدد بضرب عشرات السنين من محاولات بناء السلام في المنطقة، والتي كان فيها الأردن، دائماً، رأس حربة.
جملٌ بسيطة، لكنها عميقة إذ وضع جلالته، الإصبع على “الجرح” الذي يؤلم كل شعوب المنطقة، وخصوصاً الشعب الفلسطيني الذي دفع، وما يزال يدفع، الكثير من الدم، فيما باقي دول المنطقة تعيش في كل لحظة، كابوس تفجر الأوضاع.
الملك أكد في كلمته على أربع محاور أساسية، وحدها ولا شيء غيرها، يمكن أن يقود إلى السلام وتحقيق العدالة في أبهى صورها، أما اولها فيقوم على الموقف الأردني الثابت ثبات الصخر في الجبال، فلا تهجير أبداً لأهل غزة وكل فلسطين، بل المطلوب هو إعادة إعمار قطاع غزة وأهله على الأرض.
أما المحور الثاني فهو دعم جهود السلطة الفلسطينية لا سيما في إدارة غزة وربطها بالضفة، فهذا فيما يعنيه أن الفلسطينيين الآن أمام خيار واحد فقط يقوم على ضرورة توحيد الكلمة والانضواء، سريعاً، تحت خيمة الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني بتنظيماته وحراكاته، وهي الشرعية التي أنتجت بواكير “الدولة” عبر “السلطة” التي خاضت “معركة السلام”، وفي هذا المحور الواضح وضوح الشمس، فإن السياسيين الفلسطينيين، من شتى “التوجهات”، أمام اختبار تاريخي حقيقي.
وأما المحور الرابع الذي شدد عليه الملك، فهو ضرورة العمل وبشكل سريع، على وقف التصعيد في الضفة الغربية والتأكيد على أن حل الدولتين هو طريق السلام، وهنا تحديداً أراد الملك أن يذكر كل المنطقة، والشركاء الدوليين، بأن هناك ضوءً في نهاية النفق، رغم الظلام، ما زال “يشع” ويبعث على الأمل بالوئام والسلام الذي ما زال “الهدف النبيل” وآخر المبتغى، وهو “الأمل” الذي طالما دفع الأردن باتجاهه لإيمانه بأن أساس العيش على وجه البسيطة، هو السلام، لكل البشر ولكل الأديان ولكل الأعراق.
تلك غايات وثوابت أردنية “سامية” ما فتئ الأردن يركز ويؤكد عليها، وما زال الملك عبدالله الثاني من ينطق بها “حقّاً يراد به حق”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:19

صرخةُ أُمّ

12:58

الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 .. صور

12:53

إعلان زين في رمضان.. الأوطان تنهض من جديد بصمود أهلها

12:48

الأردن الـ49 عالميا بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2024

12:40

شاهد بالصور : شركة مناجم الفوسفات تدشن المرحلة الثالثة من مشروع تخضير جبل الجبس

12:33

المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتسهيل الحصول على القروض

12:18

أول رد فعل من إدارة ترامب على المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة

11:49

ضبط محلين ينتهكان حرمة رمضان وتحويل أصحابها للادعاء العام بإربد

11:24

وزير التربية يطمئن على الحالة الصحية للطالب محمد الحميدي

11:19

الأمانة تطلق نظام التفتيش البيئي الإلكتروني

11:12

سامر المصري: مسلسل باب الحارة استفز نظام بشار الأسد

11:04

كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة “أطفالنا” ويتكفل بعلاج 30 طفلاً

وفيات
وفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشيروفيات الثلاثاء 4-3-2025وفيات الاثنين 3-3-2025وفيات الأحد 2-3-2025