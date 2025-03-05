رئيسة المكسيك تتعهد بفرض رسوم جمركية رداً على ترمب

وطنا اليوم_أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أنها ستكشف، عن إجراءات ردّ على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بفرض تعريفات جمركية على البضائع القادمة من بلادها، في خطوة تعكس توترًا متزايدًا بين الشريكين التجاريين.

وقالت شينباوم، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، إنها ستستخدم ساحة زوكالو الرئيسية في مكسيكو سيتي لحشد المؤيدين وشرح تفاصيل خطتها.

وأدى إعلانها إلى تراجع البيزو المكسيكي بنسبة 1.5% مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء.

وأضافت: “هدفنا ليس الدخول في مواجهة اقتصادية، على عكس ما يريده ترمب. نحن ندرك الضرر الذي سيلحق بالمواطنين والشركات الأمريكية، وهذا القرار لن يحقق أي مكاسب لأي طرف”.